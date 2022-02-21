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Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь

Ольга Глущенко Понеділок, 21 лютого 2022, 06:18
Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь
фото: штаб ООС

За добу 20 лютого гібридні війська Росії 80 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби вели обстріли 8 разів.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

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Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу російські найманці 8 разів "зривали тишу".

З мінометів та артилерії окупанти обстріляли:

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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