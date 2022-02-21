Оккупанты за минувшие сутки 80 раз открывали огонь
Понедельник, 21 февраля 2022, 06:18
За сутки 20 февраля гибридные войска России 80 раз открывали огонь, с начала текущих суток вели обстрелы 8 раз.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
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Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
За текущие сутки российские наемники 8 раз "срывали тишину".
Из минометов и артиллерии оккупанты обстреляли:
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- дважды Талаковку и Водяное
- Пищевик
- Красногоровку
- Мемрик
- Станицу Луганскую
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.