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Оккупанты за минувшие сутки 80 раз открывали огонь

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 07:18
фото: штаб ООС

За сутки 20 февраля гибридные войска России 80 раз открывали огонь, с начала текущих суток вели обстрелы 8 раз.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки российские наемники 8 раз "срывали тишину".

Из минометов и артиллерии оккупанты обстреляли:

  • дважды Талаковку и Водяное
  • Пищевик
  • Красногоровку
  • Мемрик
  • Станицу Луганскую

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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