Оккупанты за минувшие сутки 80 раз открывали огонь

За сутки 20 февраля гибридные войска России 80 раз открывали огонь, с начала текущих суток вели обстрелы 8 раз.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Реклама:

Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки российские наемники 8 раз "срывали тишину".

Из минометов и артиллерии оккупанты обстреляли:

ВИДЕО ДНЯ

дважды Талаковку и Водяное

Пищевик

Красногоровку

Мемрик

Станицу Луганскую

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.