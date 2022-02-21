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Кремль назвал фейком "расстрельные списки" украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 11:03
Кремль назвал фейком расстрельные списки украинцев
Дмитрий Песков. фото ТАСС

В Кремле назвали сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае вторжения в Украину "вымыслом и фейком".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк".

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Детали: Ранее  Foreign Policy сообщило Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Этому предшествовало: В начале февраля немецкий таблоид Bild написал о планах президента РФ Владимира Путина относительно Украины в случае вторжения, одним из пунктов которого было уничтожение движения сопротивления и "лагеря" для несогласных украинцев.

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Темы: Росcия
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