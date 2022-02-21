ООС: кількість поранених на вихідних військових зросла

Поліція повідомила, що упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовці, 7 – поранено.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Повідомляється, що окрім загиблих та поранених військових зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури.

Зокрема, у Мар’їнці та Красногорівці пошкоджені лінії електропередач. Другу добу люди без світла, тепла, води, з перебоями зв’язку.

У Новогнатівці пошкодили будівлю школи, яка тимчасово не працює.

У Миколаївці – помпову станцію.

Відкриті справи за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" та "Терористичний акт".

Передісторія: 20 лютого повідомлялося про 1 пораненого, а днем раніше - про чотирьох.