ООС: кількість поранених на вихідних військових зросла
Понеділок, 21 лютого 2022, 14:46
Поліція повідомила, що упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовці, 7 – поранено.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Повідомляється, що окрім загиблих та поранених військових зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури.
Зокрема, у Мар’їнці та Красногорівці пошкоджені лінії електропередач. Другу добу люди без світла, тепла, води, з перебоями зв’язку.
У Новогнатівці пошкодили будівлю школи, яка тимчасово не працює.
У Миколаївці – помпову станцію.
Відкриті справи за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" та "Терористичний акт".
Передісторія: 20 лютого повідомлялося про 1 пораненого, а днем раніше - про чотирьох.