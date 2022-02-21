ООС: число раненых на выходных военных возросло
Понедельник, 21 февраля 2022, 14:46
Полиция сообщила, что в течение выходных в результате обстрелов погибли 2 военнослужащих, 7 – ранены.
Источник: полиция Донбасса
Детали: Сообщается, что кроме погибших и раненых военных зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.
В частности, в Марьинке и Красногоровке повреждены линии электропередачи. Вторые сутки люди без света, тепла, воды, с перебоями связи.
В Новогнатовке повредили временно не работающее здание школы.
В Николаевке – насосная станция.
Открыты дела по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Террористический акт".
Предыстория: 20 февраля сообщалось об 1 раненом, а днем ранее – о четырех.