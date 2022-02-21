ООС: число раненых на выходных военных возросло

Полиция сообщила, что в течение выходных в результате обстрелов погибли 2 военнослужащих, 7 – ранены.

Источник: полиция Донбасса

Детали: Сообщается, что кроме погибших и раненых военных зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.

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