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ООС: число раненых на выходных военных возросло

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 14:46
ARMYINFORM

Полиция сообщила, что в течение выходных в результате обстрелов погибли 2 военнослужащих, 7 – ранены.

Источник: полиция Донбасса

Детали: Сообщается, что кроме погибших и раненых военных зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.

В частности, в Марьинке и Красногоровке повреждены линии электропередачи. Вторые сутки люди без света, тепла, воды, с перебоями связи.

В Новогнатовке повредили временно не работающее здание школы.

В Николаевке – насосная станция.

Открыты дела по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Террористический акт".

Предыстория: 20 февраля сообщалось об 1 раненом, а днем ранее – о четырех.

Темы: ДонбассООСвойна


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