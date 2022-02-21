Людей з ОРДЛО почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії – росЗМІ

Влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на заступника міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна

Деталі: За словами Тюріна, для перевезення задіяли 10 поїздів. Половина із вивезених – діти.

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Він додав, що лише за останню добу кордон із РФ перетнули нібито понад 21 тисяча громадян.

У Ростовській області нібито облаштували 100 пунктів тимчасового розміщення, і нині в них нібито перебувають близько 6 тисяч осіб, половина з яких діти.

За словами Тюріна, близько 4 тисяч осіб написали заяви на отримання матеріальної допомоги, і нібито 1200 людей уже отримали гроші на особисті рахунки.

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За словами в.о. міністра загальної та професійної освіти Ростовської області Андрія Фатєєва, всіх дітей влаштують у школи за заявою батьків та після медобстеження.

Він додав, що вже надійшло понад 400 заяв на прийняття до конкретної школи, решта нібито ще обирають школу, до якої планують піти.

Що було раніше: Російські ЗМІ повідомляли, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, і що вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

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