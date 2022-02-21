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Людей з ОРДЛО почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 15:58
Залізнична станція у Дебальцевому. Фото kommersant.ru

Влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на заступника міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна

Деталі: За словами Тюріна, для перевезення задіяли 10 поїздів. Половина із вивезених – діти.

Він додав, що лише за останню добу кордон із РФ перетнули нібито понад 21 тисяча громадян.

У Ростовській області нібито облаштували 100 пунктів тимчасового розміщення, і нині в них нібито перебувають близько 6 тисяч осіб, половина з яких діти.

За словами Тюріна, близько 4 тисяч осіб написали заяви на отримання матеріальної допомоги, і нібито 1200 людей уже отримали гроші на особисті рахунки.

За словами в.о. міністра загальної та професійної освіти Ростовської області Андрія Фатєєва, всіх дітей влаштують у школи за заявою батьків та після медобстеження.

Він додав, що вже надійшло понад 400 заяв на прийняття до конкретної школи, решта нібито ще обирають школу, до якої планують піти.

Що було раніше: Російські ЗМІ повідомляли, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, і що вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Передісторія:

  • Ватажки бойовиків в ОРДЛО закликали мешканців окупованих територій виїхати в Росію. При цьому зросла кількісті обстрілів з боку окупантів.
  • Маріонетки Кремля Денис Пушилін (ОРДО) та Леонід Пасічник (ОРЛО) на фоні оголошення евакуації жінок і дітей, оголосили мобілізацію чоловіків.
  • Усе це вони супроводжують дезінформацією про плани наступу України на схід, повідомленнями про вибухи в Донецьку, руйнування цивільної інфраструктури, снаряди в Ростовській області РФ і тому подібне.
  • Україна заперечує плани наступу та, як і західні розвідки, попереджає про плани Росії використати фейки та провокації як привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Теми: ОРДЛОРосіявійна
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