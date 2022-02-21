Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Людей з ОРДЛО почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 14:58
Людей з ОРДЛО почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії – росЗМІ
Залізнична станція у Дебальцевому. Фото kommersant.ru

Влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на заступника міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна

Деталі: За словами Тюріна, для перевезення задіяли 10 поїздів. Половина із вивезених – діти.

Реклама:

Він додав, що лише за останню добу кордон із РФ перетнули нібито понад 21 тисяча громадян.

У Ростовській області нібито облаштували 100 пунктів тимчасового розміщення, і нині в них нібито перебувають близько 6 тисяч осіб, половина з яких діти.

За словами Тюріна, близько 4 тисяч осіб написали заяви на отримання матеріальної допомоги, і нібито 1200 людей уже отримали гроші на особисті рахунки.

ВІДЕО ДНЯ

За словами в.о. міністра загальної та професійної освіти Ростовської області Андрія Фатєєва, всіх дітей влаштують у школи за заявою батьків та після медобстеження.

Він додав, що вже надійшло понад 400 заяв на прийняття до конкретної школи, решта нібито ще обирають школу, до якої планують піти.

Що було раніше: Російські ЗМІ повідомляли, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, і що вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Передісторія:

  • Ватажки бойовиків в ОРДЛО закликали мешканців окупованих територій виїхати в Росію. При цьому зросла кількісті обстрілів з боку окупантів.
  • Маріонетки Кремля Денис Пушилін (ОРДО) та Леонід Пасічник (ОРЛО) на фоні оголошення евакуації жінок і дітей, оголосили мобілізацію чоловіків.
  • Усе це вони супроводжують дезінформацією про плани наступу України на схід, повідомленнями про вибухи в Донецьку, руйнування цивільної інфраструктури, снаряди в Ростовській області РФ і тому подібне.
  • Україна заперечує плани наступу та, як і західні розвідки, попереджає про плани Росії використати фейки та провокації як привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Теми: ОРДЛОРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: