Людей из ОРДЛО начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России – росСМИ

Власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина

Детали: По словам Тюрина, для перевозки задействовали 10 поездов. Половина из вывезенных – дети.

Он добавил, что только за последние сутки границу с РФ пересекли якобы более 21 тысяч граждан.

В Ростовской области якобы обустроили 100 пунктов временного размещения, и сейчас в них якобы находятся около 6 тысяч человек, половина из которых дети.

По словам Тюрина, около 4 тысяч человек написали заявления на получение материальной помощи, и якобы 1200 человек уже получили деньги на личные счета.

По словам и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрея Фатеева, всех детей устроят в школы по заявлению родителей и после медобследования.

Он добавил, что уже поступило более 400 заявлений на принятие в конкретную школу, остальные якобы еще выбирают школу, в которую планируют пойти.

Что было раньше: Российские СМИ сообщали, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, и что уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

Предыстория: