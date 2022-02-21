Людей из ОРДЛО начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России – росСМИ
Власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.
Источник: "Новая газета" со ссылкой на заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина
Детали: По словам Тюрина, для перевозки задействовали 10 поездов. Половина из вывезенных – дети.
Он добавил, что только за последние сутки границу с РФ пересекли якобы более 21 тысяч граждан.
В Ростовской области якобы обустроили 100 пунктов временного размещения, и сейчас в них якобы находятся около 6 тысяч человек, половина из которых дети.
По словам Тюрина, около 4 тысяч человек написали заявления на получение материальной помощи, и якобы 1200 человек уже получили деньги на личные счета.
По словам и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрея Фатеева, всех детей устроят в школы по заявлению родителей и после медобследования.
Он добавил, что уже поступило более 400 заявлений на принятие в конкретную школу, остальные якобы еще выбирают школу, в которую планируют пойти.
Что было раньше: Российские СМИ сообщали, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, и что уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.
Предыстория:
- Главари боевиков в ОРДЛО призвали жителей оккупированных территорий уехать в Россию. При этом возросло количество обстрелов со стороны оккупантов.
- Марионетки Кремля Денис Пушилин (ОРДО) и Леонид Пасечник (ОРЛО) на фоне объявления эвакуации женщин и детей объявили мобилизацию мужчин.
- Все это они сопровождают дезинформацией о планах наступления Украины на восток, сообщениями о взрывах в Донецке, разрушении гражданской инфраструктуры, снарядах в Ростовской области РФ и т.п.
- Украина отрицает планы наступления и, как западные разведки, предупреждает о планах России использовать фейки и провокации как повод для полномасштабного вторжения в Украину.