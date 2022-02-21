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Людей из ОРДЛО начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России – росСМИ

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 14:58
Людей из ОРДЛО начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России – росСМИ
Железнодорожная станция в Дебальцево. Фото kommersant.ru

Власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина

Детали: По словам Тюрина, для перевозки задействовали 10 поездов. Половина из вывезенных – дети.

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Он добавил, что только за последние сутки границу с РФ пересекли якобы более 21 тысяч граждан.

В Ростовской области якобы обустроили 100 пунктов временного размещения, и сейчас в них якобы находятся около 6 тысяч человек, половина из которых дети.

По словам Тюрина, около 4 тысяч человек написали заявления на получение материальной помощи, и якобы 1200 человек уже получили деньги на личные счета.

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По словам и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрея Фатеева, всех детей устроят в школы по заявлению родителей и после медобследования.

Он добавил, что уже поступило более 400 заявлений на принятие в конкретную школу, остальные якобы еще выбирают школу, в которую планируют пойти.

Что было раньше: Российские СМИ сообщали, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, и что уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

Предыстория:

  • Главари боевиков в ОРДЛО призвали жителей оккупированных территорий уехать в Россию. При этом возросло количество обстрелов со стороны оккупантов.
  • Марионетки Кремля Денис Пушилин (ОРДО) и Леонид Пасечник (ОРЛО) на фоне объявления эвакуации женщин и детей объявили мобилизацию мужчин.
  • Все это они сопровождают дезинформацией о планах наступления Украины на восток, сообщениями о взрывах в Донецке, разрушении гражданской инфраструктуры, снарядах в Ростовской области РФ и т.п.
  • Украина отрицает планы наступления и, как западные разведки, предупреждает о планах России использовать фейки и провокации как повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Темы: ОРДЛОРосcиявойна
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