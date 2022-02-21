Засідання Радбезу Путіна могло бути записаним заздалегідь

Засідання Ради безпеки Росії, яке зараз транслюють нібито наживо, може бути записане раніше.

Джерело: засідання Радбезу Росії

Деталі: Один з учасників російського Радбезу, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, нібито у прямому ефірі (за московським часом – 18:30) двічі показав на камеру свій годинник. Вперше на його годиннику було 12:47, вдруге – 13:38.

Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". В одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.

Також у мережі помітили ще один момент "склейки".

На початку відео справа в кутку сидить російський генпрокурор у синій формі. Після слів Путіна цей прокурор, який щойно сидів, повертається після виступу, якого не було у "прямій трансляції".

Що важливо – о 15:40 за Московським часом ватажки ОРДЛО попросили Путіна визнати незалежність "республік". Якщо Радбез дійсно був у записі – звернення бойовиків вийшли вже після закінчення "трансляції".

Передісторія: Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва сьогодні, 18 лютого", були записані 16 лютого – за два дні до публікації.