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Засідання Радбезу Путіна могло бути записаним заздалегідь

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 16:44
Засідання Радбезу Путіна могло бути записаним заздалегідь
скриншот

Засідання Ради безпеки Росії, яке зараз транслюють нібито наживо, може бути записане раніше.

Джерело: засідання Радбезу Росії

Деталі: Один з учасників російського Радбезу, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, нібито у прямому ефірі (за московським часом – 18:30) двічі показав на камеру свій годинник. Вперше на його годиннику було 12:47, вдруге – 13:38.

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Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". В одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.

Також у мережі помітили ще один момент "склейки".

На початку відео справа в кутку сидить російський генпрокурор у синій формі. Після слів Путіна цей прокурор, який щойно сидів, повертається після виступу, якого не було у "прямій трансляції".

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Що важливо – о 15:40 за Московським часом ватажки ОРДЛО попросили Путіна визнати незалежність "республік". Якщо Радбез дійсно був у записі – звернення бойовиків вийшли вже після закінчення "трансляції".

Передісторія: Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва сьогодні, 18 лютого", були записані 16 лютого – за два дні до публікації.

Теми: РосіяПутін
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