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ОРДО І ОРЛО ПОПРОСИЛИ ПУТІНА ПРО ВИЗНАННЯ

Євген КізіловПонеділок, 21 лютого 2022, 15:47
Пушилін і Пасічник, скриншоти

Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхні так звані "республіки".

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Згідно з повідомленнями, Пасічник зокрема заявив, що визнання Росією незалежності ОРЛО "дозволить уникнути масової загибелі жителів республіки, 300 тисяч з яких - росіяни". Він також попросив Путіна про договор між ОРЛО і РФ "про дружбу і співробітництво, зокрема у сфері оборони".

Пушилін у свою чергу заявив наступне: "З метою можливості повноцінного протистояння військовій агресії української влади, недопущення жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури та житлофонду від імені всього народу "Донецької народної республіки" просимо вас (Путіна) визнати "Донецьку народну республіку" як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу".

Він також попросив Путіна укласти з ОРДО договір "про дружбу та співпрацю, у тому числі у сфері оборони".

Слід зауважити, що промови обох маріонеток Кремля співпадають майже слово в слово.

Передісторія: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони ОРДЛО.

Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Теми: ОРДЛОПутінРосія
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