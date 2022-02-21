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Заседание Совбеза Путина могло быть записанным заранее

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 17:44
скриншот

Заседание Совета безопасности России, которое сейчас транслируют якобы вживую, может быть записано ранее.

Источник: заседание Совбеза России

Детали: Один из участников российского Совбеза, министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы в прямом эфире (по московскому времени – 18:30) дважды показал на камеру свои часы. Впервые на его часах было 12:47, вторично – 13:38.

 

В конце "трансляции" была ситуация, очень похожая на "склейку". В одну секунду камера показала президента РФ Владимира Путина в двух разных позах.

Также в сети был замечен еще один момент "склейки".

В начале видео справа в углу сидит российский генпрокурор в синей форме. После слов Путина этот только что сидевший прокурор возвращается после выступления, которого не было в "прямой трансляции".

Что важно – в 15:40 по Московскому времени главари ОРДЛО попросили Путина признать независимость "республик". Если Совбез действительно был в записи – обращения боевиков вышли уже после окончания "трансляции".

Предыстория: Видеообращение главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева сегодня, 18 февраля", были записаны 16 февраля - за два дня до публикации.

Темы: РосcияПутин


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