Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.

Джерело: журналіст Bellingcat у Twitter, The Insider

Деталі: Про це свідчать метадані роликів.

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У своєму ролику Пушилін акцентував на тому, що каже "сьогодні, 18 лютого".

Перевірити цю інформацію можна завантаживши записи виступів ватажків бойовиків, та переглянувши властивості відео.

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