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Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 20:19
Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу
фото: РБК

Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.

Джерело: журналіст Bellingcat у Twitter, The Insider

Деталі: Про це свідчать метадані роликів.

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У своєму ролику Пушилін акцентував на тому, що каже "сьогодні, 18 лютого".

 

Перевірити цю інформацію можна завантаживши записи виступів ватажків бойовиків, та переглянувши властивості відео.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії. Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".
  • Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.

Теми: ОРДЛОокупаціяпропагандаРосія
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