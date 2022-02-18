Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу
П'ятниця, 18 лютого 2022, 21:19
Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.
Джерело: журналіст Bellingcat у Twitter, The Insider
Деталі: Про це свідчать метадані роликів.
У своєму ролику Пушилін акцентував на тому, що каже "сьогодні, 18 лютого".
Перевірити цю інформацію можна завантаживши записи виступів ватажків бойовиків, та переглянувши властивості відео.
Передісторія:
- Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
- Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії. Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".
- Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.