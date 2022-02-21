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Окупанти вбили двох та поранили чотирьох українських військових

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 17:46
Окупанти вбили двох та поранили чотирьох українських військових
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ШТАБУ ООС

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, двоє вбиті та четверо військових ЗСУ поранені.

Джерело: штаб ООСНацполіція

Деталі: Внаслідок обстрілів четверо військових отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

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Наголошується, що з усіх пострілів 45 були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Upd. Нацполіція повідомила, що станом на 18:30 відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу селища Зайцеве.

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Також повідомляється, що загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону - а це близько 43000 жителів - залишилися без електропостачання та/або води. 

Нагадаємо: Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовці, 7 – поранено.

Теми: ДонбасООСвійна
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