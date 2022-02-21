Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти вбили двох та поранили чотирьох українських військових

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 18:46
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ШТАБУ ООС

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, двоє вбиті та четверо військових ЗСУ поранені.

Джерело: штаб ООСНацполіція

Деталі: Внаслідок обстрілів четверо військових отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

Наголошується, що з усіх пострілів 45 були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Upd. Нацполіція повідомила, що станом на 18:30 відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу селища Зайцеве.

Також повідомляється, що загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону - а це близько 43000 жителів - залишилися без електропостачання та/або води. 

Нагадаємо: Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовці, 7 – поранено.

Теми: ДонбасООСвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський

Депутати, журналісти, Навальний і артисти: хто в РФ виступив проти нападу на Україну

НБУ зафіксував курс гривні та обмежив до 100 тисяч зняття готівки

"Щастя в наших руках": ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян

Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності

оновленоПерші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак

Усі новини...
Донбас
Бойовики обстріляли Новолуганське: загинув цивільний, перебито газогін
Путіну пропонують розширити межі "ЛДНР": Від Маріуполя і далі
Путін вирішує долю ОРДЛО на Радбезі. Козак заявив: “Донбас Україні не потрібен”
Останні новини
17:17
"Укрзалізниця" евакуювала зі сходу понад 7 тисяч осіб
17:16
Американська комерційна компанія, яка збирає кошти "на захист України", виявилась шахрайською
17:10
Київ запроваджує комендантську годину з 22:00
17:08
Херсонщина: від дій РФ загинуло 2 дітей, захоплено Олешки і переправу
17:02
фотоБомба влучила в турецький корабель у Чорному морі - ЗМІ
16:59
Байден незабаром оголосить про зброю для України та нові санкції проти РФ
16:56
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський
16:55
Байден скликав засідання Ради нацбезпеки США
16:54
Мер підтвердив, що Росія захопила Генічеськ
16:47
Усе керівництво України на місці, керує обороною країни – міністр оборони
Усі новини...