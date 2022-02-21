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Оккупанты убили двоих и ранили четырех украинских военных

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 17:46
Оккупанты убили двоих и ранили четырех украинских военных
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ШТАБА ООС

По состоянию на 17 часов, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, двое убиты и четверо военных ВСУ ранены.

Источник: штаб ООСНацполиция

Детали: В результате обстрелов четверо военных получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

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Отмечается, что из всех выстрелов 45 было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Upd. Нацполиция сообщила, что по состоянию на 18:30 известно о двух погибших в результате обстрела поселка Зайцево.

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Также сообщается, что за сутки в результате обстрелов восемь населенных пунктов региона - а это около 43000 жителей - остались без электроснабжения и/или воды.

Предыстория: Полиция сообщила, что в течение выходных в результате обстрелов погибли 2 военнослужащих, 7 – ранены.

Темы: ДонбассООСвойна
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