Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты убили двоих и ранили четырех украинских военных

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 18:46
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ШТАБА ООС

По состоянию на 17 часов, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, двое убиты и четверо военных ВСУ ранены.

Источник: штаб ООСНацполиция

Детали: В результате обстрелов четверо военных получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

Отмечается, что из всех выстрелов 45 было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Upd. Нацполиция сообщила, что по состоянию на 18:30 известно о двух погибших в результате обстрела поселка Зайцево.

Также сообщается, что за сутки в результате обстрелов восемь населенных пунктов региона - а это около 43000 жителей - остались без электроснабжения и/или воды.

Предыстория: Полиция сообщила, что в течение выходных в результате обстрелов погибли 2 военнослужащих, 7 – ранены.

Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Донбасс
Боевики обстреляли Новолуганское: погиб мирный житель, перебит газопровод
Путину предлагают расширить границы "ЛДНР": От Мариуполя и дальше
Путин решает судьбу ОРДЛО на Совбезе. Козак заявил: "Донбасс Украине не нужен"
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...