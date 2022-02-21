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Через рішення Путіна визнати ОРДЛО рубль подешевшав ще більше

Світлана КізіловаПонеділок, 21 лютого 2022, 20:47
Через рішення Путіна визнати ОРДЛО рубль подешевшав ще більше
фото Getty Images

На тлі рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання маріонеткових "республік" ОРДЛО курс долара перевищив 80 рублів, а ціна євро збільшилася до 90 рублів.

Джерело: Новая газета

Деталі: Вдень 21 лютого російський рубль обвалився, а акції російських компаній рекордно впали через ескалацію на окупованих територіях України, організовану Москвою.

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Увечері в понеділок на тлі визнання Росією ОРДЛО російська валюта просіла ще більше – ціна долара перевищила 80 рублів, а євро – 90 рублів.

Індекс Мосбіржі також продовжує падіння, зараз він знизився на 18%, це найсильніший удар з 2008 року.

Нагадаємо: 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання ОРДЛО.

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Теми: РосіяПутінвалютаОРДЛО
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