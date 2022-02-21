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Из-за решения Путина признать ОРДЛО рубль подешевел еще больше

Светлана КизиловаПонедельник, 21 февраля 2022, 21:47
фото Getty Images

На фоне обращения президента России Владимира Путина к россиянам по вопросу признания марионеточных "республик "Л/ДНР" курс доллара превысил 80 рублей, а цена евро превысила 90 рублей.

Источник: Новая газета

Детали: Днем 21 февраля российский рубль рухнул, а акции российских компаний рекордно упали из-за эскалации на оккупированных территориях Украины.

Вечером в понедельник на фоне признания Россией "независимости" ОРДЛО российская валюта просела еще больше – цена доллара превысила 80 рублей, а евро - 90 рублей.

Индекс Мосбиржи также продолжает падение, на данный момент он снизился на 18%, это самый сильный удар с 2008 года.  

Напомним: Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Путин признал ОРДЛО – рубль просел, индекс Мосбиржи продолжает падение
Темы: РосcияПутинвалютаОРДЛО


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