Из-за решения Путина признать ОРДЛО рубль подешевел еще больше

На фоне обращения президента России Владимира Путина к россиянам по вопросу признания марионеточных "республик "Л/ДНР" курс доллара превысил 80 рублей, а цена евро превысила 90 рублей.

Источник: Новая газета

Детали: Днем 21 февраля российский рубль рухнул, а акции российских компаний рекордно упали из-за эскалации на оккупированных территориях Украины.

Вечером в понедельник на фоне признания Россией "независимости" ОРДЛО российская валюта просела еще больше – цена доллара превысила 80 рублей, а евро - 90 рублей.

Индекс Мосбиржи также продолжает падение, на данный момент он снизился на 18%, это самый сильный удар с 2008 года.

Напомним: Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.