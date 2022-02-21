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РФ грубо порушила Мінські угоди та міжнародне право - Шарль Мішель

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 21:04
РФ грубо порушила Мінські угоди та міжнародне право - Шарль Мішель
Шарль Мішель, фото Getty Images

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Як повідомляє Європейська правда, про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у Twitter.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю",- пише він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

ВІДЕО ДНЯ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо.

Також на цю тему стаття "Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля".

Теми: ЄСРосіяОРДЛО
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