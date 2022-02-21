РФ грубо нарушила Минские соглашения и международное право - Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Как сообщает Европейская правда, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS Реклама: February 21, 2022

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют на единство, твердость и решительность",- пишет он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

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