РФ грубо нарушила Минские соглашения и международное право - Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Как сообщает Европейская правда, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

