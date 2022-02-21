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Путін офіційно направив війська РФ в Україну: опубліковано укази щодо ОРДЛО

Євген КізіловПонеділок, 21 лютого 2022, 22:34
Путін офіційно направив війська РФ в Україну: опубліковано укази щодо ОРДЛО
Володимир путін, фото Getty Images

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".

Джерело: укази Путіна, опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії

Дослівно: "У зв'язку зі зверненням голови "Донецької народної республіки" Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього Указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Донецької народної республіки" функцій щодо підтримання миру...

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У зв'язку зі зверненням голови "Луганської народної республіки" Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Луганської народної республіки" функцій щодо підтримання миру".

Деталі: У пунктах 2 і 3 указів Путін доручає Міністерству закордонних справ РФ провести переговори з бойовиками ОРДЛО про підготовку проекту договору "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" та подати пропозицію про його підписання, а також переговори "про встановлення дипломатичних відносин" та досягнуту домовленість оформити документально.

У пункті 1 сказано наступне: "З огляду на волевиявлення народу "Луганської / Донецької народної республіки", відмову України від мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод, визнати "Луганську / Донецьку народну республіку" як суверенну та незалежну державу".

ВІДЕО ДНЯ

Укази набирають чинності з дня підписання.

 

Вже в понеділок ввечері очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Слід зауважити, що Росія надсилає на Донбас свою зброю і війська ще з 2014 року, але приховує це від світової спільноти.

Нагадаємо: 21 лютого ввечері Путін підписав укази про визнання ОРДЛО.

Перед цим він зробив довге звернення до росіян, в якому озвучив історичний екскурс з традиційною "мантрою" про "єдиний народ", та того, що Україну "створив Ленін".

Теми: ПутінОРДЛОарміяЗбройні сили
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