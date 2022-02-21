Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путін официально направил войска РФ в Украину: опубликованы указы по ОРДЛО

Евгений КизиловПонедельник, 21 февраля 2022, 22:34
Путін официально направил войска РФ в Украину: опубликованы указы по ОРДЛО
Владимир путин, фото Getty Images

Своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин распорядился направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Источник: указы Путина, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации России

Дословно: "В связи с обращением главы "Донецкой народной республики" Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории "Донецкой народной республики" функций по поддержанию мира...

Реклама:

В связи с обращением главы "Донецкой народной республики" Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории "Донецкой народной республики" функций по поддержанию мира".

Детали: В пунктах 2 и 3 указов Путин поручает Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с боевиками ОРДЛО о подготовке проекта договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" и представить предложение о его подписании, а также переговоры "об установлении дипломатических отношений" и достигнутую договоренность оформить документально.

В пункте 1 говорится: "Учитывая волеизъявление народа "Луганской / Донецкой народной республики", отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать "Луганскую / Донецкую народную республику" в качестве суверенного и независимого государства".

ВИДЕО ДНЯ

Указы вступают в силу со дня подписания.

 

Уже в понедельник вечером очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Следует заметить, что Россия посылает на Донбасс свое оружие и войска еще с 2014 года, но скрывает это от мирового сообщества.

Напомним: 21 февраля вечером Путин подписал указы о признании ОРДЛО.

Перед этим он сделал длинное обращение к россиянам, в котором озвучил исторический экскурс с традиционной "мантрой" о "едином народе", и о том, что Украину "создал Ленин".

Темы: ПутинОРДЛОармияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: