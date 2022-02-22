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Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО — за "угодою про дружбу" з "республіками"

Вівторок, 22 лютого 2022, 00:18
Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО — за угодою про дружбу з республіками
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО – якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: стаття 5 "договору про дружбу" з "ДНР", що був оприлюднений "РИА Новости"

Дослівно: "З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру та стабільності кожна Договірна Сторона надаватиме іншій Договірній Стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території".

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Деталі: Зазначається, що "умови і порядок реалізації такого права" в кожному випадку визначається окремими "договором".

Аналогічна угода укладена і з "ЛНР".

Що передувало: 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", і попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими "республіками".

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Теми: ОРДЛОРосія
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