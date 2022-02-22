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Россия будет строить свои военные базы в ОРДЛО — по "договору о дружбе" с "республиками"

Вторник, 22 февраля 2022, 01:18
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО – если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР".

Источник: статья 5 "договора о дружбе" с "ДНР", обнародованном "РИА Новости"

Дословно: "В целях обеспечения безоспасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории".

Детали: Указывается, что "условия и порядок реализации такого права" в каждом случае определяется отдельным "соглашением".

Аналогичное соглашение заключено и с "ЛНР".

Что предшествовало: 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".

Темы: ОРДЛОРосcия


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