Зеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Президент України Володимир Зеленський поглузував зі свого російського опонента Володимира Путіна через його любов проголошувати довгі промови на історичну тему.

Джерело: Зеленський у своєму відеозверненні до українців на тлі визнання Путіним ОРДЛО

Пряма мова: "Великий народе великої країни, у нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії, то ж я не буду говорити про минуле, скажу про реалії і майбутнє…"

Реклама:

Деталі: Так почав свою промову український президент, натякаючи на виступ Путіна, який 21 лютого ввечері більше години нав'язував своє бачення історії СРСР і України, після чого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Далі Зеленський зазначив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як "порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", а "вся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на керівництво Росії". За словами Зеленського, визнання ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках "нормандського формату".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 21 лютого ввечері Путін підписав укази про визнання ОРДЛО. Перед цим російське телебачення показало його звернення до росіян, в якому Путін більше години розмірковував про історію СРСР в цілому, і України зокрема. Під час промови голова країни-агресора використовував свою традиційною "мантру" про "єдиний народ" та про те, що Україну "створив Ленін".

Путін і раніше грішив довгими поглибленнями в історію регіону, спотворюючи її та підлаштовуючи під зручну для себе версію. Він навіть написав про це статтю.