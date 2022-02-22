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Зеленський: Нічого і нікому не віддамо

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 01:10
Зеленський: Нічого і нікому не віддамо
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз немає жодних причин для хаотичних дій.

Джерело: відезвернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій, зробимо усе, щоб так було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному  шляху, будемо іти ним і тільки ним. Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмось, ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені.

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Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022 року".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як "порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", а "вся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на керівництво Росії". За словами Зеленського, визнання незалежності ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках "Норманді".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.

Теми: Зеленський
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