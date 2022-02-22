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Зеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Евгений КизиловВторник, 22 февраля 2022, 01:40
Зеленский подколол Путина из-за его длинных лекций по истории
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поддел своего российского оппонента Владимира Путина по поводу его любви произносить долгие речи на историческую тему.

Источник: Зеленский в своем видеообращении к украинцам на фоне признания Путиным ОРДЛО

Прямая речь: "Великий народ великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, так что я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем…"

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Детали: Так начал свою речь украинский президент, намекая на выступление Путина, который 21 февраля вечером больше часа навязывал свое видение истории СССР и Украины, после чего подписал указы о признании ОРДЛО.

Далее Зеленский отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России". По словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может значить односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Норманди".

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Предыстория: 21 февраля вечером Путин подписал указы о признании ОРДЛО. Перед этим российское телевидение показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности. Во время речи глава страны-агрессора использовал свою традиционную "мантру" о "едином народе" и о том, что Украину "создал Ленин".

Путин и раньше грешил долгими углублениями в историю региона, искажая ее и подстраивая под удобную для себя версию. Он даже написал об этом статью.

Темы: ЗеленскийПутин
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