Зеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Президент Украины Владимир Зеленский поддел своего российского оппонента Владимира Путина по поводу его любви произносить долгие речи на историческую тему.

Источник: Зеленский в своем видеообращении к украинцам на фоне признания Путиным ОРДЛО

Прямая речь: "Великий народ великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, так что я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем…"

Детали: Так начал свою речь украинский президент, намекая на выступление Путина, который 21 февраля вечером больше часа навязывал свое видение истории СССР и Украины, после чего подписал указы о признании ОРДЛО.

Далее Зеленский отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России". По словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может значить односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Норманди".

Предыстория: 21 февраля вечером Путин подписал указы о признании ОРДЛО. Перед этим российское телевидение показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности. Во время речи глава страны-агрессора использовал свою традиционную "мантру" о "едином народе" и о том, что Украину "создал Ленин".

Путин и раньше грешил долгими углублениями в историю региона, искажая ее и подстраивая под удобную для себя версию. Он даже написал об этом статью.