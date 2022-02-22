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Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель

Вівторок, 22 лютого 2022, 02:45
Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель
ФОТО: GETTY IMAGES

Станом на 22 лютого ціна на нафту Brent сягнула 97,35 доларів за барель – це найвищий рівень з вересня 2014 року.

ДжерелоReutersFinancial Times

Деталі: Зазначається, що ціна виросла на 4%.

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FT пише, що ціна Brent зросла приблизно на чверть із початку 2022 року через зростання напруженості на кордоні між Росією та Україною.

Що передувало: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.

Теми: економіканафта
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