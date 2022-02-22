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Нефть подорожала до уровня 2014 года — почти 100 долларов за баррель

Вторник, 22 февраля 2022, 03:45
ФОТО: GETTY IMAGES

По состоянию на 22 февраля цена на нефть Brent достигла 97,35 долларов за баррель – это самый высокий уровень с сентября 2014 года.

Источник: ReutersFinancial Times

Детали: Указывается, что цена выросла на 4%.

FT пишет, что цена Brent выросла примерно на четверть с начала 2022 из-за роста напряженности на границе между Россией и Украиной.

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.

Темы: экономиканефть


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