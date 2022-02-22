Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
Вівторок, 22 лютого 2022, 06:30
21 лютого окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: двоє українських воїнів загинули, 12 – поранені і перебувають в лікарнях, ще 6 отримали бойові травмування.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
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Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування".
Деталі: Зазначається, що протягом доби російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик - з мінометів калібру 120 мм.
- П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Лебединське – безпілотник ВОГ-17 (граната), з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.
- Три рази Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
- Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ - з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Уточнюється, що 64 порушення були з з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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