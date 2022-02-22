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Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених

Вівторок, 22 лютого 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

21 лютого окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: двоє українських воїнів загинули, 12 – поранені і перебувають в лікарнях, ще 6 отримали бойові травмування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування".

Деталі: Зазначається, що протягом доби російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Пищевик - з мінометів калібру 120 мм.
  • П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Лебединське – безпілотник ВОГ-17 (граната), з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Новоселівку Другу – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.
  • Три рази Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
  • Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Майорськ - з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
  • Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Чотири рази Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Невельське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Уточнюється, що 64 порушення були з з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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