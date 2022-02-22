Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених

21 лютого окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: двоє українських воїнів загинули, 12 – поранені і перебувають в лікарнях, ще 6 отримали бойові травмування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування".

Деталі: Зазначається, що протягом доби російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Пищевик - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединське – безпілотник ВОГ-17 (граната), з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівку Другу – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкине - з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ - з артилерії калібру 122 мм.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Уточнюється, що 64 порушення були з з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.