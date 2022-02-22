Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
Вторник, 22 февраля 2022, 06:30
21 февраля оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: двое украинских воинов погибли, 12 – ранены и находятся в больницах, еще 6 получили боевые травмы.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
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Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы".
Детали: Отмечается, что в течение суток российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Лебединское – беспилотник ВОГ-17 (граната), из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
- Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Три раза Гнутовое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Дважды Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
- Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Четыре раза Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Невельское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.
Уточняется, что 64 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Кроме того, пролетел вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.