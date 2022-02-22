Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых

21 февраля оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: двое украинских воинов погибли, 12 – ранены и находятся в больницах, еще 6 получили боевые травмы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы".

Детали: Отмечается, что в течение суток российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединское – беспилотник ВОГ-17 (граната), из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Три раза Гнутовое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку - из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Четыре раза Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Уточняется, что 64 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Кроме того, пролетел вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.