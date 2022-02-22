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Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых

Вторник, 22 февраля 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

21 февраля оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: двое украинских воинов погибли, 12 – ранены и находятся в больницах, еще 6 получили боевые травмы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы".

Детали: Отмечается, что в течение суток российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Лебединское – беспилотник ВОГ-17 (граната), из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
  • Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Гнутовое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Дважды Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Четыре раза Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Невельское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Уточняется, что 64 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Кроме того, пролетел вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


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