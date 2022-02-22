Зеленський пояснив, коли Україна запровадить воєнний стан
Вівторок, 22 лютого 2022, 12:42
Президент Володимир Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.
Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 22 лютого за підсумками зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом
Пряма мова: "Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан".
Передісторія:
- 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками бойовиків Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- Указами про визнання ОРДЛО Путін також офіційно наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".