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Зеленський пояснив, коли Україна запровадить воєнний стан

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 11:42
Зеленський пояснив, коли Україна запровадить воєнний стан
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 22 лютого за підсумками зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом

Пряма мова: "Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан".

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Передісторія:

  • 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками бойовиків Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін також офіційно наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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