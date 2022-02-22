Зеленський пояснив, коли Україна запровадить воєнний стан

Президент Володимир Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 22 лютого за підсумками зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом

Пряма мова: "Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан".

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