Зеленский объяснил, когда Украина введет военное положение

Президент Владимир Зеленский намерен ввести в Украине военное положение только в случае полномасштабного наступления российской армии.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 22 февраля по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом

Прямая речь: "Мы верим в то, что войны не будет, мощной, против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет – будет введено военное положение".

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