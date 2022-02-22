Зеленский объяснил, когда Украина введет военное положение
Вторник, 22 февраля 2022, 11:42
Президент Владимир Зеленский намерен ввести в Украине военное положение только в случае полномасштабного наступления российской армии.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 22 февраля по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом
Прямая речь: "Мы верим в то, что войны не будет, мощной, против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет – будет введено военное положение".
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Предыстория:
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями боевиков Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин также отдал официальный приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".