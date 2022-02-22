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У Путіна зізналися, що "пряма трансляція" його Радбезу була записом

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 16:32
скриншот з засідання радбезу із написом "наживо"

Засідання Ради безпеки Росії, яке транслювали 21 лютого з написами "пряма трансляція", не було прямим ефіром, як підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков під час брифінгу, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Пєскова: Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках.

Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань".

Деталі: Пєсков зазначив, що не було плашок "прямий ефір", однак, певно, деяким провладним ЗМІ про це не повідомили.

 

Також прес-секретар Путіна назвав цей склеєний запис "безпрецедентною відкритістю".

Чому це важливо: Запис розпочався, очевидно, після 12 години дня (за Московським часом) і закінчився до 14:00. На нараді вирішували визнання "республік ОРДЛО".

І лише майже через дві години після закінчення Ради безпеки о 15:40 за Московським часом глави ОРДЛО попросили Путіна визнати незалежність "республік".

Передісторія: 21 лютого російські ЗМІ транслювали засідання Ради безпеки РФ. Деякі ЗМІ це подали як прямий ефір.

Однак під час перегляду один з учасників наради випадково показав годинник, на якому був обідній час. Ще пізніше побачили різні склейки.

Теми: ПутінРосіяОРДЛО
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