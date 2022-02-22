Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Путина признались, что "прямая трансляция" его Совбеза была записью

Роман ПетренкоВторник, 22 февраля 2022, 15:32
У Путина признались, что прямая трансляция его Совбеза была записью
скриншот с заседания совбеза с надписью "прямая трансляция"

Заседание Совета безопасности России, которое транслировали 21 февраля с надписями "прямая трансляция", не было прямым эфиром, как подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь Пескова: Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках…

Реклама:

Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам".

Детали: Песков отметил, что не было плашек "прямой эфир", однако, вероятно, некоторым провластным СМИ об этом не сообщили.

 

Также пресс-секретарь Путина назвал эту склеенную запись "беспрецедентной открытостью".

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Запись началась, очевидно, после 12 часов дня (по Московскому времени) и закончилась к 14:00. На совещании решали признание "республик ОРДЛО".

И только почти через два часа после окончания Совбеза в 15:40 по Московскому времени главари ОРДЛО попросили Путина признать независимость "республик".

Предыстория: 21 февраля российские СМИ транслировали заседание Совбеза РФ. Некоторые СМИ это подали как прямой эфир.

Однако во время просмотра один из участников совещания случайно показал часы, на которых было обеденное время. Еще позже увидели разные склейки.

Темы: ПутинРосcияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: