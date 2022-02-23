ЗМІ: США передислокують до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 піхотинців

США відправлять 800 піхотинців до країн Балтії та до восьми винищувачів F-35 у кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО.

Джерело: високопоставлений представник міністерства оборони, якого цитує The Hill

Деталі: Чиновник повідомив, що додаткові сили будуть складатися з льотчиків та сухопутних військ, які перемістяться "на північно-східний та південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце наприкінці цього тижня".

Сили включають:

оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;

до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини в "кілька оперативних пунктів вздовж східного флангу НАТО";

батальйон з 20 вертольотів AH-64 Apache з Німеччини до Балтійського регіону;

12 вертольотів Apache - з Греції до Польщі.

Чиновник додав, що "одатковий персонал тимчасово перебазується, "щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО та пройти навчання із силами країни-господаря".

Що передувало: 22 лютого президент США Джо Байден оголосив, що він санкціонував додаткові переміщення американських сил і військової техніки в Європі для зміцнення союзників у країнах Балтії - у відповідь на визнання Росії, що вона не буде виводити свої сили з Білорусі.