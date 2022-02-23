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ЗМІ: США передислокують до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 піхотинців

Середа, 23 лютого 2022, 02:50
ФОТО: GETTY IMAGES

США відправлять 800 піхотинців до країн Балтії та до восьми винищувачів F-35 у кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО.

Джерело: високопоставлений представник міністерства оборони, якого цитує The Hill

Деталі: Чиновник  повідомив, що додаткові сили будуть складатися з льотчиків та сухопутних військ, які перемістяться "на північно-східний та південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце наприкінці цього тижня".  

Сили включають:

  • оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;
  • до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини в "кілька оперативних пунктів вздовж східного флангу НАТО";
  • батальйон з 20 вертольотів AH-64 Apache з Німеччини до Балтійського регіону;
  • 12 вертольотів Apache - з Греції до Польщі.

Чиновник додав, що "одатковий персонал тимчасово перебазується, "щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО та пройти навчання із силами країни-господаря".

Що передувало:  22 лютого президент США Джо Байден оголосив, що він санкціонував додаткові переміщення американських сил і військової техніки в Європі для зміцнення союзників у країнах Балтії - у відповідь на визнання Росії, що вона не буде виводити свої сили з Білорусі.

Теми: СШАНАТОРосія
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