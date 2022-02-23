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СМИ: США отправят в страны Балтии истребители F-35 и 800 пехотинцев

Среда, 23 февраля 2022, 02:50
ФОТО: GETTY IMAGES

США отправят 800 пехотинцев в страны Балтии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО.

Источник: высокопоставленный представитель министерства обороны, цитируемый The Hill

Детали: Чиновник сообщил, что дополнительные силы будут состоять из летчиков и сухопутных войск, которые переместятся "на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО в ближайшие дни и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели".

Силы включают:

  • оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион;
  • до восьми истребителей F-35, отправленных из Германии в "несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО";
  • батальон из 20 вертолетов AH-64 Apache из Германии в Балтийский регион;
  • 12 вертолетов Apache – из Греции в Польшу.

Чиновник добавил, что "дополнительный персонал временно перебазируется, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами страны-хозяина".

Что предшествовало: 22 февраля президент США Джо Байден объявил, что он санкционировал дополнительные перемещения американских сил и военной техники в Европе для укрепления союзников в странах Балтии – в ответ на признание России, что она не будет выводить свои силы из Беларуси.

Темы: СШАНАТОРосcия


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