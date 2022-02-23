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В Україну прибула летальна зброя від Канади

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 06:33
ФОТО: @AnitaAnandMP

В Україну прибула друга партія летальної зброї від Канади.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Дослівно: "Сьогодні наші канадські збройні сили здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну.

Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність".

Що передувало: 19 лютого до Львова прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил, який доставив військову допомогу для ЗСУ. ​Там були снайперські гвинтівки, кулемети й оптика.

Передісторія: 15 лютого стало відомо, що Канада надасть Україні кредит - 393 млн доларів США – та летальну зброю.

Знати більше: Як Канада змінила своє рішення щодо зброї для України

Теми: Канадазброя
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