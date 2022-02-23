В Україну прибула летальна зброя від Канади

В Україну прибула друга партія летальної зброї від Канади.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Дослівно: "Сьогодні наші канадські збройні сили здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну.

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Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність".

Aujourd’hui, nos @ForcesCanada ont effectué une deuxième livraison d'aide militaire létale pour l’Ukraine. Cette nouvelle invasion par la Russie est absolument inacceptable, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine alors que le pays défend sa souveraineté et son indépendance. pic.twitter.com/7AaNsfdJ1V — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

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Що передувало: 19 лютого до Львова прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил, який доставив військову допомогу для ЗСУ. ​Там були снайперські гвинтівки, кулемети й оптика.

Передісторія: 15 лютого стало відомо, що Канада надасть Україні кредит - 393 млн доларів США – та летальну зброю.

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