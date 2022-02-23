В Украину прибыло летальное оружие от Канады

В Украину прибыла вторая партия летального оружия от Канады.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Дословно: "Сегодня наши канадские вооруженные силы осуществили вторую доставку летальной военной помощи в Украину.

Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость".

Aujourd’hui, nos @ForcesCanada ont effectué une deuxième livraison d'aide militaire létale pour l’Ukraine. Cette nouvelle invasion par la Russie est absolument inacceptable, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine alors que le pays défend sa souveraineté et son indépendance. pic.twitter.com/7AaNsfdJ1V — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

Что предшествовало: 19 февраля во Львов прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Канадских Воздушных сил, доставивший военную помощь для ВСУ. Там были снайперские винтовки, пулеметы и оптика.

Предыстория: 15 февраля стало известно, что Канада предоставит Украине кредит - 393 млн долларов США - и летальное оружие.

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