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В Украину прибыло летальное оружие от Канады

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 06:33
ФОТО: @AnitaAnandMP

В Украину прибыла вторая партия летального оружия от Канады.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Дословно: "Сегодня наши канадские вооруженные силы осуществили вторую доставку летальной военной помощи в Украину.

Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость".

Что предшествовало: 19 февраля во Львов прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Канадских Воздушных сил, доставивший военную помощь для ВСУ. Там были снайперские винтовки, пулеметы и оптика.

Предыстория: 15 февраля стало известно, что Канада предоставит Украине кредит - 393 млн долларов США - и летальное оружие.

Знать больше: Как Канада изменила свое решение по оружию для Украины

Темы: Канадаоружие


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