Российские пропагандисты попали под европейские санкции: у них есть недвижимость в ЕС
Российские пропагандисты наряду с военными и чиновниками попали в санкционный список ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.
Источник: The Insider со ссылкой на иточник в структурах Евросоюза
Детали: Под санкции попали телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян.
Также санкции наложили на официального представителя МИД России Марию Захарову, министра обороны Сергея Шойгу, всех депутатов Госдумы, банк "Россия" (известный как банк друзей Путина), ВЭБ, Промсвязьбанк и другие физические и юридические лица.
Всем им этим лицам запретят въезд в ЕС, а их активы в Европе – если они есть – заморозят.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный обнаружил документы, подтверждающие, что пропагандист Соловьев является резидентом Италии и владеет там двумя виллами на озере Комо.
Сообщается, что санкционные списки уже согласованы всеми 27 странами-членами ЕС. Официально и окончательно они будут приняты в 11 утра 23 февраля.
Для справки: Санкции вводят в ответ на новую российскую агрессию в Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин признал квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины (эти области на две трети контролируются украинскими властями – ред.). Кроме того, Россия открыто ввела свои войска на Донбасс.
В последние дни оккупанты усилили обстрелы Украины с территории ОРДЛО.
Что было раньше: В 2014 Европейский Союз ввел санкции за действия по аннексии Крыма относительно 12 граждан России и Украины. В список попал пропагандист Кремля Дмитрий Киселев, которому запретили въезд на территорию ЕС. Также были заморожены все активы лиц из санкционного списка.
Предыстория:
- 22 февраля после признания Россией "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР" страны-союзницы Украины ввели против агрессора пакеты санкций.
- В частности президент США Джо Байден объявил основной пакет санкций против России. В первую очередь речь идет о санкциях против крупных финансовых институтов РФ – Внешэкономбанка и "военного банка" Промсвязьбанка. Также санкции ввели против российских элит и семей.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации Северного потока - 2, построенного Россией для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия", Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.
- Евросоюз ввел санкции против 351 члена Государственной думы, голосовавших за обращение к Путину о признании ОРДЛО.
- Япония ввела запрет на обращение российских государственных облигаций в Японии и заморозит активы некоторых россиян. Страна также готова предпринять дополнительные шаги в случае ухудшения ситуации.
- Канада запретила гражданам какие-либо финансовые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".