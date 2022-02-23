Российские пропагандисты попали под европейские санкции: у них есть недвижимость в ЕС

Российские пропагандисты наряду с военными и чиновниками попали в санкционный список ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.

Источник: The Insider со ссылкой на иточник в структурах Евросоюза

Детали: Под санкции попали телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян.

Также санкции наложили на официального представителя МИД России Марию Захарову, министра обороны Сергея Шойгу, всех депутатов Госдумы, банк "Россия" (известный как банк друзей Путина), ВЭБ, Промсвязьбанк и другие физические и юридические лица.

Всем им этим лицам запретят въезд в ЕС, а их активы в Европе – если они есть – заморозят.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный обнаружил документы, подтверждающие, что пропагандист Соловьев является резидентом Италии и владеет там двумя виллами на озере Комо.

Сообщается, что санкционные списки уже согласованы всеми 27 странами-членами ЕС. Официально и окончательно они будут приняты в 11 утра 23 февраля.

Для справки: Санкции вводят в ответ на новую российскую агрессию в Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин признал квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины (эти области на две трети контролируются украинскими властями – ред.). Кроме того, Россия открыто ввела свои войска на Донбасс.

В последние дни оккупанты усилили обстрелы Украины с территории ОРДЛО.

Что было раньше: В 2014 Европейский Союз ввел санкции за действия по аннексии Крыма относительно 12 граждан России и Украины. В список попал пропагандист Кремля Дмитрий Киселев, которому запретили въезд на территорию ЕС. Также были заморожены все активы лиц из санкционного списка.

Предыстория: