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Мобілізованих мешканців Донецька тримають у полі без їжі та наказів – джерела

"Українська правда"Середа, 23 лютого 2022, 13:15
ФОТО: ТАСС

Бойовики на непідконтрольній території Донецької області оголосили мобілізацію чоловіків, вивезли їх у поле і тримають без їжі. 

Джерело: співрозмовники УП в Донецьку та Луганську

Деталі: У суботу, 19 лютого на донецькі підприємства надійшов наказ щодо мобілізації чоловіків.

Перевага надається людям, які вже мали досвід участі у бойових діях. На збори їм дали лише кілька годин. Потім мобілізованих фактично викликали в поле та дали сухпайок на кілька діб.

Пряма мова: "Але їжа швидко закінчилась і зараз ці люди просто стоять в полі та чекають невідомо чого.  Жодних наказів ніхто не дає, а ще почалися дощі".

Деталі: Мешканка Луганська на умовах анонімності розповіла, що у місті на вулицях майже немає чоловіків: "Хтось вже мобілізований, а хтось ховається від призову у родичів в селах поблизу. Оскільки були випадки, коли забирали людей просто з вулиці".

За словами співрозмовників УП, чоловіків до 55 років не випускають на кордоні в Ростовську область.

Евакуюватися в Росію можуть тільки жінки та діти.

Передісторія: 

  • Ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

Теми: ОРДЛОДонбасДНР
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