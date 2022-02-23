Мобілізованих мешканців Донецька тримають у полі без їжі та наказів – джерела

Бойовики на непідконтрольній території Донецької області оголосили мобілізацію чоловіків, вивезли їх у поле і тримають без їжі.

Джерело: співрозмовники УП в Донецьку та Луганську

Деталі: У суботу, 19 лютого на донецькі підприємства надійшов наказ щодо мобілізації чоловіків.

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Перевага надається людям, які вже мали досвід участі у бойових діях. На збори їм дали лише кілька годин. Потім мобілізованих фактично викликали в поле та дали сухпайок на кілька діб.

Пряма мова: "Але їжа швидко закінчилась і зараз ці люди просто стоять в полі та чекають невідомо чого. Жодних наказів ніхто не дає, а ще почалися дощі".

Деталі: Мешканка Луганська на умовах анонімності розповіла, що у місті на вулицях майже немає чоловіків: "Хтось вже мобілізований, а хтось ховається від призову у родичів в селах поблизу. Оскільки були випадки, коли забирали людей просто з вулиці".

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За словами співрозмовників УП, чоловіків до 55 років не випускають на кордоні в Ростовську область.

Евакуюватися в Росію можуть тільки жінки та діти.

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