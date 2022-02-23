Мобилизованных жителей Донецка удерживают в поле без еды и приказов – источники

Боевики на неподконтрольной территории Донецкой области объявили мобилизацию мужчин, вывезли их в поле и держат без еды и информацию о дальнейших действиях.

Источник: собеседники УП в Донецке и Луганске

Детали: В субботу, 19 февраля, на донецкие предприятия поступил приказ о мобилизации мужчин.

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Предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт участия в боевых действиях. На сборы им дали всего несколько часов. Затем мобилизованных фактически вывезли в поле и дали сухпаек на несколько суток.

Прямая речь: "Но еда быстро закончилась и сейчас эти люди просто стоят в поле и ждут неизвестно чего. Никаких приказов никто не дает, а еще начались дожди".

Детали: Жительница Луганска на условиях анонимности рассказала, что в городе на улицах почти нет мужчин: "Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы".

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По словам собеседников УП, мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область.

Эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.

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