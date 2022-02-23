Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кремлі заявили, що з Путіним переговорить Ердоган

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 13:50
Путін і Ердоган, фото Getty Images

У Кремлі кажуть, що в середу планується телефонна розмова президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Ердогана.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Згідно з повідомленням видання, розмова відбудеться з ініціативи турецького президента після його участі в онлайн-саміті НАТО по Україні, який також запланований на середу.

Нагадаємо: 22 лютого президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в якій висловив вдячність за підтримку позиції України щодо визнання Росією ОРДЛО.

Перед цим Ердоган розкритикував рішення Росії визнати окуповані території сходу України як "окремі держави".

Теми: ПутінЕрдоган
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Путін
Ердоган не хоче відмовлятися ні від зв’язків з РФ, ні від зв’язків з Україною
У МЗС Франції зрозуміли, що Путін заперечує існування України
Байден: Путін атакував право України на існування
Останні новини
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
11:16
Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?
Усі новини...