У Кремлі заявили, що з Путіним переговорить Ердоган

У Кремлі кажуть, що в середу планується телефонна розмова президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Ердогана.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Згідно з повідомленням видання, розмова відбудеться з ініціативи турецького президента після його участі в онлайн-саміті НАТО по Україні, який також запланований на середу.

Нагадаємо: 22 лютого президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в якій висловив вдячність за підтримку позиції України щодо визнання Росією ОРДЛО.

Перед цим Ердоган розкритикував рішення Росії визнати окуповані території сходу України як "окремі держави".