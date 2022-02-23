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У Кремлі заявили, що з Путіним переговорить Ердоган

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 12:50
У Кремлі заявили, що з Путіним переговорить Ердоган
Путін і Ердоган, фото Getty Images

У Кремлі кажуть, що в середу планується телефонна розмова президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Ердогана.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Згідно з повідомленням видання, розмова відбудеться з ініціативи турецького президента після його участі в онлайн-саміті НАТО по Україні, який також запланований на середу.

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Нагадаємо: 22 лютого президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в якій висловив вдячність за підтримку позиції України щодо визнання Росією ОРДЛО.

Перед цим Ердоган розкритикував рішення Росії визнати окуповані території сходу України як "окремі держави".

Теми: ПутінЕрдоган
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