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В Кремле заявили, что с Путиным переговорит Эрдоган

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 13:50
Путин и Эрдоган, фото Getty Images

В Кремле заявили, что в среду планируется телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Согласно сообщению издания, разговор состоится по инициативе турецкого президента после его участия в онлайн-саммите НАТО по Украине, который также запланирован на среду.

Напомним: 22 февраля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором выразил благодарность за поддержку позиции Украины касательно признания Россией ОРДЛО.

Перед этим Эрдоган подверг критике решение России признать оккупированные территории востока Украины как "отдельные государства".

Темы: ПутинЭрдоган
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