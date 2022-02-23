Росія розпочала евакуацію дипломатів з України

генконсульство росії в одесі без прапора, фото: думская

Евакуація персоналу розпочалася у всіх дипломатичних представництвах Росії в Україні.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника з посольства у Києві, "Думская"

Пряма мова: "Евакуація персоналу вже розпочалася".

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Деталі: Біля посольства Росії у Києві спокійно і жодних незвичайних подій не відбувається.

У соцмережах повідомляють, що з будівлі вже зняли прапор.

UPD. "Думская" повідомила, що співробітники диппредставництва в Одесі залишили будинок, прихопивши із собою прапор РФ.

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Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт.

Видання також зазначає, що увечері 22 лютого у генконсульства палили якісь папери.

Передісторія: 22 лютого стало відомо, що Росія "найближчим часом" евакуює персонал посольства та консульств в Україні для "захисту життя та безпеки".

Того ж дня Росія заявила, що навіть після вторгнення військових на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною.