Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины
Эвакуация персонала началась во всех дипломатических представительствах России в Украине.
Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника из посольства в Киеве, "Думская"
Прямая речь: "Эвакуация персонала уже началась".
Детали: У посольства России в Киеве спокойно и никаких необычных событий не происходит.
В соцсетях сообщают, что со здания уже сняли российский флаг.
Upd. "Думская" сообщила, что сотрудники диппредставительства в Одессе покинули здание, прихватив с собой флаг РФ.
Военнослужащие Нацгвардии Украины продолжают охранять объект.
Издание также отмечает, что вечером 22 февраля у генконсульства жгли какие-то бумаги.
Предыстория: 22 февраля стало известно, что Россия "в ближайшее время" эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине для "защиты жизни и безопасности".
В тот же день Россия заявила, что даже после вторжения военных на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной.