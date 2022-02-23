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Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 15:02
генконсульство россии в одессе без флага, фото: думская

Эвакуация персонала началась во всех дипломатических представительствах России в Украине.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника из посольства в Киеве, "Думская"

Прямая речь: "Эвакуация персонала уже началась".

Детали: У посольства России в Киеве спокойно и никаких необычных событий не происходит.

В соцсетях сообщают, что со здания уже сняли российский флаг.

Upd. "Думская" сообщила, что сотрудники диппредставительства в Одессе покинули здание, прихватив с собой флаг РФ. 

Военнослужащие Нацгвардии Украины продолжают охранять объект.

Издание также отмечает, что вечером 22 февраля у генконсульства жгли какие-то бумаги.

Предыстория: 22 февраля стало известно, что Россия "в ближайшее время" эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине для "защиты жизни и безопасности".

В тот же день Россия заявила, что даже после вторжения военных на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

Темы: Росcиядипломатические отношения
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