Ватажок ОРДО про можливі плани захопити всю Донеччину: Ще не на тому етапі

"Головного" окупанта ОРДО Дениса Пушиліна запитали, чи збираються бойовики разом із російською армією відвойовувати в України решту Донецької області. Він відповів, що наразі вони перебувають "не на тому етапі", а військ РФ в "республіці" нібито немає.

Джерело: Пушилін 23 лютого на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання агентства Reuters

Деталі: Це питання викликало посмішку у секретаря генради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, який також був присутнім на зустрічі із журналістами.

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Пряма мова Пушилина: "Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії дотику і в будь-який момент можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили".

Ватажок ОРДО навіть висловив сподівання, що Україна сама віддасть Донецьку та Луганську області.

Пряма мова: "Питання виходу на корони "донецької та луганської народних республік" може за цей період вирішитись самостійно. А яким способом - нам хотілося б, щоб мирним".

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Більше деталей: Пушилін також запевнив, що "наразі російські війська тут (в ОРДО) не перебувають", і "республіка" поки що їх кликати не збирається.

Передісторія: 22 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що визнавши ОРДЛО, він визнав і межі цих територій, закріплені в "конституціях республік", тобто всю територію Луганської та Донецької областей.

Також в указі Путіна про визнання ОРДЛО міститься офіційне направлення військ РФ до так званих "республік", хоча неофіційно вони там вже присутні з 2014 року.

21 лютого очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із міста у напрямку лінії фронту з українськими військами.