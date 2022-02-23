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Главарь ОРДО о возможных планах захватить всю Донетчину: Еще не на том этапе

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 14:17
Главарь ОРДО о возможных планах захватить всю Донетчину: Еще не на том этапе
Пушилин, фото Getty Images

"Главного" оккупанта ОРДО Дениса Пушилина спросили, собираются ли боевики вместе с российской армией отвоевывать у Украины остальную часть Донецкой области. Он ответил, что пока они находятся "не на том этапе", а войск РФ в "республике" будто бы нет.

Источник: Пушилин 23 февраля на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос агентства Reuters

Детали: Этот вопрос вызвал улыбку у секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, который также присутствовал на встрече с журналистами.

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Прямая речь Пушилина: "Мы находимся еще не на этом этапе. Мы находимся на этапе, когда войска противника находятся на линии соприкосновения и в любой момент могут перейти в наступление. Мы с этим еще ничего не сделали".

Главарь ОРДО даже выразил надежду, что Украина сама отдаст Донецкую и Луганскую области.

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Прямая речь: "Вопрос выхода на границы "донецкой и луганской народных республик" может за этот период решиться самостоятельно. А каким способом - нам хотелось бы, чтобы мирным".

Больше деталей: Пушилин также заверил, что "на данный момент российские войска здесь (в ОРДО) не находятся", и "республика" пока их звать не собирается.

Предыстория: 22 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что признав ОРДЛО, он признал и границы этих территорий, закрепленные в "конституциях республик", то есть всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Также в указе Путина о признании ОРДЛО содержится официальное направление войск РФ в так называемые "республики", хотя неофициально они там уже присутствуют с 2014 года.

21 февраля очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Темы: ОРДЛОДонецкая областьПушилинграница
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