СБУ про надзвичайний стан: Немає підстав для нагнітання ситуації

Служба безпеки України зазначає, що рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим, НС скасують, коли потреби у ньому не буде.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба наголошує, що ведення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

Реклама:

Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків - мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано, наголошують в СБУ.

Дослівно: "Шановні громадяни України!

Ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни.

ВІДЕО ДНЯ

Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв.

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим…

Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки".

Довідково: Згідно з чинним законодавством, надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований указом президента раніше строку, на який він вводився, в разі усунення обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану.

З пропозицією про скасування надзвичайного стану до президента може звернутися Верховна Рада. Пропозиції щодо скасування надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях подаються Кабінетом міністрів.

Що передувало: Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Це рішення 226 голосами тепер протягом 48 годин має затвердити Верховна Рада. Питання НС планують розглянути вже у середу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.