Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ о чрезвычайном положении: Нет оснований для нагнетания ситуации

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 15:37
фото СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что решение властей временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимое и взвешеное, ЧП отменят, когда потребности в нем не будет.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба отмечает, что ведение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков – речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, оно будет отменено, указывают в СБУ.

Дословно: "Уважаемые граждане Украины!

Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент времени использовать все возможности для защиты страны.

Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны прежде всего работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев.

Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимое и взвешенное…

Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности".

Справка: Согласно действующему законодательству, чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах может быть отменено указом президента раньше срока, на который оно вводилось, в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения чрезвычайного положения.

С предложением об отмене чрезвычайного положения президенту может обратиться Верховная Рада. Предложения по отмене чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях подаются Кабинетом министров.

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Это решение 226 голосами теперь в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. Вопрос ЧП планируют рассмотреть уже в среду.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Темы: чрезвычайное положениеСБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

Все новости...
чрезвычайное положение
Украина вводит чрезвычайное положение. Что нужно знать?
Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса - Шмыгаль
Последние новости
08:01
Ради безопасности: Google Maps ограничивает некоторые функции в Украине
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко
07:54
В Киеве заработают продуктовые магазины и транспорт
07:36
Путин отправил "вагнеровцев" убить Зеленского – The Times
07:20
Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше
07:17
В Украине больше не будет звучать "Русское радио"
07:08
Пентагон на угрозы Путина ядерным оружием: Мы способны защитить себя и союзников
06:33
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
06:26
Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог
06:14
Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине
Все новости...