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СБУ о чрезвычайном положении: Нет оснований для нагнетания ситуации

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 14:37
СБУ о чрезвычайном положении: Нет оснований для нагнетания ситуации
фото СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что решение властей временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимое и взвешеное, ЧП отменят, когда потребности в нем не будет.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба отмечает, что ведение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

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Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков – речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, оно будет отменено, указывают в СБУ.

Дословно: "Уважаемые граждане Украины!

Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент времени использовать все возможности для защиты страны.

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Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны прежде всего работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев.

Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимое и взвешенное…

Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности".

Справка: Согласно действующему законодательству, чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах может быть отменено указом президента раньше срока, на который оно вводилось, в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения чрезвычайного положения.

С предложением об отмене чрезвычайного положения президенту может обратиться Верховная Рада. Предложения по отмене чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях подаются Кабинетом министров.

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Это решение 226 голосами теперь в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. Вопрос ЧП планируют рассмотреть уже в среду.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Темы: чрезвычайное положениеСБУ
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