Крім 36 тисяч резервістів, призвуть ще по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців

До 36 тисяч резервістів, яких наразі призивають через збільшення військової загрози з боку Росії, також призвуть по 5 тисяч прикордонників і поліції.

Джерело: військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів

Пряма мова Максиміва: "До збройних сил надійдуть резервісти у кількості до 36 тисяч осіб, крім того, Національну гвардію та Держприкордонслужбу поповнять по 5 тисяч резервістів".

Деталі: За його словами, наразі резервісти оперативного резерву проходять медичні комісії. Згодом їх відправлять до визначених військових частин.

Максимів наголосив, що призиватимуться резервісти на термін який не буде перевищувати 365 днів.

Що було раніше: Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого заявив, що Україна має змогу призвати 36 тисяч резервістів у випадку нападу Росії.

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