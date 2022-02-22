Зеленський підписав указ про призов резервістів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.

Реклама:

Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".

Деталі: Президент запевнив, що потреби в оголошенні загальної мобілізації немає. Він додав, що головнокомандувач Збройних Сил підписав указ про проведення додаткових навчальних зборів усіх військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський додав, що Україна прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан уже підтвердив готовність до участі в такому заході.

Передісторія: