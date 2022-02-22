Зеленський підписав указ про призов резервістів
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.
Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.
Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".
Деталі: Президент запевнив, що потреби в оголошенні загальної мобілізації немає. Він додав, що головнокомандувач Збройних Сил підписав указ про проведення додаткових навчальних зборів усіх військовослужбовців.
Зеленський додав, що Україна прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан уже підтвердив готовність до участі в такому заході.
Передісторія:
- У квітні 2021 року Зеленський підписав указ, який дозволяє оголошувати призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації.
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
- Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.
- Президент США Джо Байден 22 лютого запроваджує жорсткі економічні санкції проти російських державних банків, держборгу Росії та російської еліти. Крім того, Байден підписав указ 21 лютого про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".
- У Британії запровадили суворі персональні санкції проти олігархів Геннадія Тимченка, Ігоря та Бориса Ротенбергів, яких вважають близькими друзями Путіна. У Євросоюзі запровадили персональні санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували за ганебне рішення та ще низки російських компаній та фізичних осіб. Німеччина заявила про зупинку процесу сертифікації російського газогону "Північний потік – 2", через що він не зможе бути запущений.