Кроме 36 тысяч резервистов, призовут еще по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев

Кроме 36 тысяч резервистов, которых сейчас призывают из-за увеличения военной угрозы со стороны России, также призовут по 5 тысяч пограничников и полиции.

Источник: военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив

Прямая речь Максимива: "В вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов".

Детали: По его словам, сейчас резервисты оперативного резерва проходят медицинские комиссии. Позже их отправят в определенные воинские части.

Максимов подчеркнул, что резервисты будут призываться на срок, который не будет превышать 365 дней.

Что было раньше: Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля заявил, что Украина имеет возможность призвать 36 тысяч резервистов в случае нападения России.

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