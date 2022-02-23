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Кроме 36 тысяч резервистов, призовут еще по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев

Ирина БалачукСреда, 23 февраля 2022, 14:42
Кроме 36 тысяч резервистов, призовут еще по 5 тысяч пограничников и нацгвардейцев
Военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив. Скриншот с видео

Кроме 36 тысяч резервистов, которых сейчас призывают из-за увеличения военной угрозы со стороны России, также призовут по 5 тысяч пограничников и полиции.

Источник: военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив

Прямая речь Максимива: "В вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов".

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Детали: По его словам, сейчас резервисты оперативного резерва проходят медицинские комиссии. Позже их отправят в определенные воинские части.

Максимов подчеркнул, что резервисты будут призываться на срок, который не будет превышать 365 дней.

Что было раньше: Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля заявил, что Украина имеет возможность призвать 36 тысяч резервистов в случае нападения России.

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Темы: армияпризывПограничная службаполиция
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